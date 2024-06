Checco Zalone e Francesco De Gregori cantano «Gli uomini sessuali»: lo show al concerto a Roma

Video dalla rete

Checco Zalone e Francesco De Gregori insieme in concerto alle Terme di Caracalla: la prima data il 5 giugno, poi la replica il 9 sempre a Roma. Due show unici in cui il cantautore romano e il comico barese si esibiscono sul palco cantando i successi l’uno dell’altro e intonando anche alcuni brani dell’album “Pastiche” scritto insime in cui compaiono alcuni inediti e cover. ​In scaletta anche «Gli uomini sessuali», brano di Zalone inserito nel suo film “Cado dalle nubi”, cantato a due voci sul palco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA