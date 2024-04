Chelsea-Manchester United, incredibile 4-3: gol e highlights

Video dalla rete

Rocambolesco finale di partita nel posticipo della 31/a giornata di Premier League fra Chelsea e Manchester United. I Blues hanno vinto per 4-3 dopo essere stati in vantaggio per 2-0, ma poi anche sotto 2-3.

Con due gol dopo appena 19 minuti, grazie a Gallagher e al solito Palmer su rigore, il Chelsea credeva di avere in mano l’incontro, ma i Red Devils con Garnacho, Bruno Fernandes e ancora Garnacho hanno poi ribaltato il punteggio.

Quando sembrava tutto finito, al decimo minuto di recupero un’ingenuità di Dalot ha regalato a Palmer il rigore del 3-3. Un minuto dopo Palmer si è smarcato e ha ricevuto un corner in area di rigore, ha calciato con il sinistro verso la porta e ha trovato la deviazione di McTominay: 4-3 per il Chelsea il risultato finale

