Chi corre e chi cammina nei quarti di Champions

I quarti di finale di Champions e le condizioni fisiche delle squadre che si apprestano a parteciparvi sono al centro della nuova puntata della rubrica «Un centimetro alla volta» di Paolo Condò. La classifica delle partite giocate vede in testa il Real a quota 51, seguito da Barcellona, Arsenal e Aston Villa a 47, Inter e Psg 46, Bayern 43 e Dortmund 42. Quanto lo si nota nei rispettivi campionati? «Il Paris ha vinto sabato il suo 13esimo scudetto, con sei turni di anticipo. Zero sconfitte in 28 partite», nota Condò. La politica del turnover praticata da Inzaghi risulta chiara analizzando i dati degli interisti: «Delle 46 partite giocate fin qui soltanto Bastoni (43) e Thuram (41) galleggiano sul novanta per cento di presenze, mentre a minuti restano tutti sotto la soglia critica dei 4000, nazionali incluse – continua – Anche l’Inter ha qualche infortunato, ma di rimpianti veri c’è solo Dumfries: se è riuscito ad accumulare una riserva di benzina, stasera è il momento di spenderla».

