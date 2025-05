Chiara Tramontano: «Un uomo ha ucciso mia sorella Giulia e un ragazzino ne deride la morte. Mi sono sentita sconfitta»

Video dalla rete

È successo in questi giorni: in una chat di classe a Bassano del Grappa girava il sondaggio con la domanda «Chi meritava di più di essere uccisa, Giulia Tramontano o Giulia Cecchettin?». «Non so se spenderei il mio tempo a cercare di spiegare a queste persone quanto offensivo può essere alla memoria di mia sorella ma anche a noi vittime collaterali – è il commento di Chiara Tramontano, per la prima volta sull’argomento -. Io mi sono sentita sconfitta. Che cosa ha meritato mia sorella per trovare un uomo che l’ha uccisa è un ragazzino che ne deride la morte. Vorrei che a questo studente la scuola non lo sospendesse, ma che lo costringessero a un corso di sensibilità sul valore umano». Allo Spazio Corriere del Salone del Libro di Torino, Chiara Tramontano intervistata dal giornalista di Corriere Torino Paolo Morelli presenta con Non smetterò mai di cercarti (Cairo) la vita della sorella Giulia, vittima di femminicidio avvenuto a Serago, vicino Milano, a maggio 2023. In sala con lei c’è anche il fratello Mario: preferisce non sedersi, resta in piedi vicino alla sorella e appena finisce l’incontro corre ad abbracciarla. (Federica Vivarelli)

