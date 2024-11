Chris Martin cade in una botola sul palco durante un concerto

Video dalla rete

Chris Martin, durante il concerto della band al Marvel Stadium di Melbourne in Australia domenica 3 novembre, è caduto in una botola aperta sul palco uscendone miracolosamente illeso. Il cantante di `Paradise´, 47 anni, è precipitato bruscamente mentre parlava davanti a una folla di 50mila persone. Nel filmato, condiviso su X, si vede la pop star, vincitrice di 7 Grammy, inciampare accidentalmente in una botola aperta mentre cammina all’indietro. Qualche istante dopo, un membro della troupe che si trovava all’interno dello spazio vuoto ha aiutato il cantante a risalire sul palco.«Questo non era è previsto, grazie per avermi salvato – ha detto nel microfono Martin al membro dello staff – grazie, ragazzi, santo cielo, sto bene», ha assicurato ai suoi fan.

