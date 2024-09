Chris Martin canta travestito al karaoke di Las Vegas

Video dalla rete

Chris Martin, leader dei Coldplay, si è travestito con una parrucca bionda e un abito un po’ trasandato per ingannare i fan ed è salito sul palco di un piccolo bar di Las Vegas per cantare nel karaoke. Si è esibito al Dino’s Lounge tenendo in mano un improbabile palloncino rosa, mentre la gente intorno a lui rideva e chiacchierava, accorgendosi veramente della sua presenza quando la sua voce in «All my love» è diventata inconfondibile. La performance si conclude con Chris Martin che si toglie la parrucca, tra gli applausi dei presenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA