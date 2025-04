Chris Martin e i consigli ai fan per lottare contro la depressione: «Ne soffro anch’io»

Video dalla rete

In un video girato a Hong Kong il cantante dei Coldplay, Chris Martin, è tornato a parlare di depressione: «Di recente alcune persone, me compreso, stanno lottando con la depressione – ha detto nel videomessaggio – Volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d’aiuto durante il tour e in generale». Quindi Martin ha condiviso la propria esperienza, spiegando cosa lo aiuta nei momenti più difficili, come spiegato qui.

