«Ciao mio amor», da Cuba e dal Marocco le mamme atlete di Diaz e Battoccletti

Si ritrovano per caso spalla a spalla a Casa Italia: una madre cubana e una marocchina. I propri figli stanno rilasciando un’intervista. Jawhara Saddougui, ottocentista marocchina, è la mamma di Nadia Battocletti, nata a Cles, in provincia di Trento e cresciuta a Cavareno, argento nei 10.000 metri. La signora Milagros Hernandez Gomez, cubana ha avvicinato Andy Diaz, nato all’Avana, Cuba, all’atletica, trovando la sua strada e la medaglia di bronzo per l’Italia nel salto triplo.

Jawahara Saddougui: “Ho ancora il cuore che batte. Nadia stava bene e il mancato bronzo nei 5.000 l’ha sicuramente motivata ancor di più. Non siamo ancora riuscite a parlare, abbiamo solo pianto”.