Cicciogamer accusa Ilary Blasi: «Ha saltato la fila per scattare un selfie con il cane Hachiko in Giappone»

Video dalla rete

È diventato virale sui social network il video in cui lo youtuber Cicciogamer ha accusato Ilary Blasi di aver saltato la fila per scattare un selfie con la statua di Hachiko, il cane giapponese la cui fedeltà è diventata celebre grazie al film del 2009 con Richard Gere. Mirko Alessandrini (questo il vero nome dello youtuber) ha girato un video mentre era in coda nei pressi della stazione di Shibuya, in Giappone. Insieme ad altre persone, attendeva il suo turno per scattare una fotografia con Hachiko quando ha notato la presentatrice e l’ha ripresa mentre era intenta a posare di fianco al celebre cane: «Il suo comportamento non mi è piaciuto – ha detto – Il Giappone non è un parco divertimenti e le file vanno rispettate. Poi è normale che i giapponesi ci vedano male. Rispettiamo le file perché in fondo siamo tutti umani».

