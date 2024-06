Cina-Filippine, il video degli scontri tra imbarcazioni nelle acque contese

Video dalla rete

(LaPresse) Un video diffuso dall’esercito delle Filippine mostra imbarcazioni cinesi e filippine che si scontrano nelle acque contese del Mar cinese meridionale. Manila accusa le navi cinesi di aver speronato imbarcazioni filippine, di averle abbordate e di aver sequestrato armi. Lo scontro ha avuto luogo mentre la marina filippina e la guardia costiera stavano consegnando rifornimenti alle truppe filippine di stanza nella Second Thomas Shoal, una decrepita nave della marina utilizzata come avamposto filippino. «Le Filippine devono immediatamente fermare le violazioni e le provocazioni in mare o ne subiranno le conseguenze», ha detto il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA