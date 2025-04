Cina, il cane ferito in strada e ignorato dai passanti: lo salvano due randagi

Video dalla rete

Immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza mostrano il salvataggio di un cane in strada a Changzhou – in Cina – da parte di due randagi e nell’indifferenza dei passanti. Il cucciolo ferito è steso a terra tra le due carreggiate, con le macchine che gli sfilano accanto. Nessuno si ferma: tutt’al più qualcuno sterza per evitarlo. Al contrario, due randagi cercano a più riprese di aiutarlo avvicinandoglisi: devono allontanarsi quando un tir passa sopra l’animale ferito. Infine i due randagi riescono a trascinarlo a bordo strada e a metterlo in salvo. A quanto si apprende dai media locali, il proprietario del cane lo avrebbe ritrovato ed avrebbe adottato anche i due randagi che hanno prestato soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA