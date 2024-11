Cina: il flash mob sulle bici degli studenti paralizza l’autostrada tra due città

Video dalla rete

Le autorità della città cinese di Kaifeng, nella provincia di Henan, che avevano appoggiato un flash mob studentesco, hanno infine dovuto imporre restrizioni e rispondere alle lamentele dei residenti locali dopo che migliaia di giovani su biciclette a noleggio hanno invaso la città e bloccato il traffico, hanno riferito i media cinesi.

Tutto è iniziato a giugno, quando quattro giovani hanno intrapreso un viaggio spontaneo in bicicletta da Zhengzhou alla vicina Kaifeng per provare il guantangbao, un famoso piatto locale. Dopo aver percorso i 50 chilometri in bicicletta durante la notte, hanno pubblicato un resoconto sui social media che è diventato virale e ha ispirato altri a intraprendere un’avventura simile. Da allora, le pedalate notturne collettive sono diventate sempre più popolari tra gli studenti universitari della provincia di Henan.