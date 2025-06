Cina, il turista si lancia tra le millenarie statue dell’Esercito di Terracotta e danneggia due sculture

Video dalla rete

Un turista in visita al museo che ospita le millenarie statue dell’ Esercito di Terracotta , in Cina, è saltato oltre la barriera, si è lanciato tra le preziose sculture e ne ha danneggiate due. Ne hanno dato notizia le autorità cinesi in un comunicato. L’atto vandalico è stato compiuto ieri pomeriggio – venerdì 30 maggio: il protagonista della vicenda sarebbe «un uomo che soffre di problemi psicologici», hanno specificato le autorità. Le statue sono state scolpite intorno al 209 a.C. a ‘difesa’ della tomba del primo imperatore. Si tratta di uno dei siti archeologici simbolo della Cina, patrimonio Unesco dal 1987.

