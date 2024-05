Video dalla rete

A Pechino un gruppo di lavavetri sta pulendo la facciata dell’edificio della televisione nazionale CCTV. Come si vede in questo video diventato virale sui social, gli operai si erano appena calano dal tetto dell’iconico grattacielo quando sono stati sorpresi da una folata di vento. Secondo quanto riportato dai media locali, non ci sono stati feriti.

