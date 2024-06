Cina: nel cielo appare un misterioso anello scuro, e nessuno sa perché

Video dalla rete

Filmati e immagini del fenomeno ripresi da varie angolazioni sembrano mostrare un anello scuro e nebuloso che si libra sopra le strade di Yulin, nella regione dello Shaanxi, la scorsa settimana. Assomiglia a un anello di fumo, forse causato da sbuffi di particelle fluttuanti. Tuttavia, l’anello non sembra muoversi e nemmeno dissiparsi rapidamente.

Visioni simili sono state registrate in tutto il mondo e spesso sono diventate virali per la loro stranezza e per la frequente mancanza di una spiegazione ovvia. Secondo gli esperti le cause potrebbero essere due: potrebbe trattarsi di un grande anello di fumo o di acqua condensata causato dalla combustione di una fabbrica o una formazione naturale nelle vicinanze, che può librarsi nell’aria a causa delle differenze di pressione. L’Etna, in particolare, ha prodotto ad aprile degli spettacolari anelli di fumo, nello specifico “anelli di vortice vulcanico”, fatti di vapore e generati da piccole esplosioni di bolle di gas all’interno di un condotto stretto sopra una camera magmatica.