Cisterna di Latina: ecco come tre ladri rubano la borsa a una donna anziana sola in auto

Video dalla rete

Welcome to Favelas ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra come tre ladri hanno rubato la borsa a una donna anziana sola in macchina in un parcheggio a Cisterna di Latina. Uno dei tre lancia delle monetine a terra per far scendere la donna dalla propria auto, un altro appostato sul lato opposto prende la borsa e il terzo complice segue la scena da una macchina pronto per scappare con il bottino insieme agli altri due ladri.

