Cittadina USA vandalizzata, cosparsa di strisce chiodate

Senza alcun motivo, qualcuno ha voluto praticare una «foratura di massa» alle ruote dei cittadini. È quello che è successo a Falmouth, una cittadina statunitense del Massachusetts di 32mila abitanti, negli ultimi giorni. Come mostra il video rilasciato dal Dipartimento di polizia, decine di strisce chiodate sono state rilevate per le strade della città, qualcuna dopo aver già fatto il suo compito ed essersi conficcata negli pneumatici di qualche automobilista sfortunato. La polizia ha dichiarato che nelle prime ore di venerdì 18 aprile sono stati trovati e raccolti 478 chiodi in diverse vie di Falmouth. «Qualcuno non ha semplicemente lanciato dei chiodi. Erano stati piantati appositamente per conficcarsi nelle gomme», ha commentato un residente. (Storyful)

