Claudia Mancinelli, chi è l’allenatrice di Sofia Raffaelli: il suo reclamo virale sui social

(LaPresse) La sua notorietà è cresciuta per il reclamo ai giudici durante la finale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi e per l‘esultanza all’annuncio del bronzo di Sofia Raffaeli.

Claudia Mancinelli, 39 anni, si forma come ginnasta nell’accademia di Fabriano, allenata da Kristina Ghiurova e Mirna Baldoni. Poi lascia il mondo dello sport per dedicarsi alla danza e alla recitazione partecipando come attrice in diversi film italiani.