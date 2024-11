Coccodrillo a tavola, Licia Colò indignata: «Resto senza parole». Il battibecco social con il ristoratore livornese

Video dalla rete

Una querelle per ora a colpi di video sui social. Il tema è : il coccodrillo nel menù di un ristorante, giusto oppure no? Dopo un servizio andato in onda a La vita in diretta, irrompe la conduttrice Licia Colò, nota animalista, che parte all’attacco.

«Mi chiedo, nel nostro tempo se è mai possibile che qualcuno si inventi una cosa del genere? Si promuove sempre di più il rispetto per gli animali e qualcuno per farsi pubblicità propone di mangiare specie così strane? Rimango senza paroIe».