Cogoleto allagata: le immagini delle auto costrette a fare slalom tra sassi e cascate di fango

Video dalla rete

Fiumi di fango hanno invaso Cogoleto, in Liguria. Le immagini sui social network testimoniano quanto accaduto in pochi minuti: strade invase da grandine, pioggia e cascate di fango che è sceso dalle montagne alle spalle della cittadina, l’asfalto ricoperto di sassi e pietre molto grosse.​Il ponente ligure, nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, è stato colpito da un vero e proprio nubifragio che ha messo in ginocchio la viabilità e ridotto anche la visibilità per gli automobilisti.

