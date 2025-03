«Col monopattino in Tangenziale, andiamo a comandare». In quattro su due mezzi filmano il gesto folle

Video dalla rete

(floriana rullo) Quattro giovani su due monopattini che viaggiano in tangenziale. Gesto folle di quattro ragazzini, sorpresi da un automobilista a viaggiare in tangenziale Nord, direzione Milano-Aosta. L’automobilista li affianca poco prima dello svincolo per Aosta e immediatamente segnala il tutto alla Polizia Stradale.

I quattro ragazzi viaggiavano lungo la corsia di soccorso, due per monopattino, sfidando il pericolo. Il video realizzato – che si pare con la scritta «Col monopattino in Tangenziale andiamo a comandare» – è stato condiviso sul gruppo Facebook di informazione sul traffico “Tangenziale di Torino Nord e Sud”.

