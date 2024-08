Colombia: balcone crolla e manca per poco un taxi in strada

Video dalla rete

Nelle prime ore di giovedì mattina, il balcone di una casa abbandonata è crollato nel centro storico della città colombiana di Cartagena, danneggiando due taxi e un veicolo privato, riferiscono i media locali. Non sono stati segnalati feriti nell’incidente, mentre un uomo che si trovava in un negozio dall’altra parte della strada è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo.

