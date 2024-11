Colombia: il momento dell’eruzione di un vulcano di fango

Video dalla rete

Il vulcano San Jose Mulatos, situato nel dipartimento colombiano di Antioquia, ha eruttato lunedì, rilasciando una grande vampata di fuoco che ha innescato una vasta nube di fumo nella zona.

Il Servizio geologico colombiano ha dichiarato che, sebbene l’evento sia ancora in fase di studio, l’eruzione potrebbe provenire da un vulcano di fango, che non espelle lava o magma. Hanno inoltre sottolineato che eruzioni come quella registrata sono relativamente comuni.

