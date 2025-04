Colorado, blitz in un nightclub clandestino: arrestati oltre 100 immigrati

Video dalla rete

(LaPresse) Oltre 100 immigrati sono stati arrestati nella notte di domenica 27 aprile a Colorado Springs, negli Stati Uniti, nel corso di un blitz degli agenti federali della DEA, la Drug Enforcement Administration, in un nightclub clandestino all’interno di un centro commerciale. Più di una dozzina di militari in servizio attivo si trovavano nel locale durante l’irruzione e i funzionari federali hanno dichiarato che alcuni lavoravano nell’operazione illecita. «All’interno c’erano 200 persone, almeno 114 illegalmente negli Stati Uniti. Inoltre, più di una dozzina di militari in servizio attivo erano avventori o guardie di sicurezza» ha dichiarato su X la Rocky Mountain Field Division. Gli immigrati considerati “illegali” sono stati presi in custodia dalla United States Immigration and Customs Enforcement (ICE).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA