Come funziona e chi ha diritto all’Ecobonus auto: incentivi fino a 13.500 euro

La nuova tranche di ecobonus per auto, moto e veicoli commerciali è in arrivo. Un piano da 950 milioni preannunciato nei mesi scorsi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L’obiettivo è incentivare la rottamazione delle auto altamente inquinanti, l’Euro 0, 1, 2 e 3, che sono ancora il 25% del parco circolante italiano e aiutare soprattutto le famiglie con redditi bassi, con agevolazioni più significative per i nuclei con Isee fino a 30 mila euro che potranno ottenere fino a un massimo di 13.500 euro di bonus.

