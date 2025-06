Come funziona la traduzione vocale su Google Meet: la nostra prova

Video dalla rete

Abbiamo provato la funzionalità di traduzione vocale su Google Meet , che arriverà nelle prossime settimane anche in Italia. Si presenta come un menu a destra della schermata, in cui si possono selezionare la lingua che si parla e quella che si vuole ascoltare tradotta, e poi si può iniziare a parlare. La traduzione è realizzata quasi in simultanea e le conversazioni risultano comunque fluide. Ecco come funziona. (La prova con Michele Andreoli, communications manager di Google).

