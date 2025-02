Come in un film di spionaggio: l’inseguimento della polizia nei tunnel della fogna

Video dalla rete

È successo il 16 febbraio a Brisbane, in Australia. La polizia era sulle tracce di tre sospettati di furto con scasso: uno lo ha arrestato in un posto di blocco, ma gli altri due sono riusciti a scappare in un parco vicino. Dopo un inseguimento, gli agenti hanno rintracciato e arrestato i dei fuggitivi in un condotto sotterraneo di fognatura. L’adrenalinico inseguimento sotterraneo, tra le tubature e le vasche di acque reflue, è stato filmato dalla bodycam di un agente. (Storyful)

