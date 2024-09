Come in un videogame: la tendenza di TikTok che mette a rischio il tempio Angkor Wat in Cambogia

Video dalla rete

Ragazzi, ragazze, turisti e influencer saltano, corrono e si schiantano contro le pareti di Angkor Wat in Cambogia e di altre rovine di templi nel Paese asiatico, imitando le sfide presentate nel videogioco «Temple Run».

I video postati su TikTok, Facebook, YouTube e altri social network hanno suscitato le reazioni degli ambientalisti, secondo i quali le corse tra le rovine dei templi denigrano le sculture di quasi 900 anni e possono causare danni irreparabili, come riporta Bloomberg.

Ginevra Boatto, direttrice per la Cambogia del World Monuments Fund, ritiene che se da un lato i video hanno portato l’attenzione globale su Angkor, dall’altro «è essenziale promuovere l’accesso sicuro, le visite educative e il rispetto per il significato religioso, spirituale e sociale locale dei siti».

«Nessuno correrebbe nella Basilica di San Pietro a Roma o in qualsiasi altra chiesa occidentale, quindi perché è giusto farlo in Cambogia?» si è chiesto Simon Warrack, un conservatore che ha lavorato per 30 anni alla conservazione di Angkor.