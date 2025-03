Video dalla rete

Dai tondelli prodotti a Verrès, in Valle d’Aosta, fino alla Zecca di via Capponi a Roma dove dal 1999 si trova lo stabilimento che conia gli euro. Il Corriere è entrato nella “fabbrica” dove vengono prodotte le monete che ogni giorno passano per le nostre mani. Leggi qui l’articolo.

