Video dalla rete

L’incredibile scena ripresa in Kenya di un gruppo di ranger del Wildlife service che salgono tutti insieme sopra al corpo esanime di un grosso rinoceronte per cercare di rianimarlo facendogli il massaggio cardiaco. La manovra rischiosa riesce alla perfezione e il rinoceronte si rialza all’improvviso mentre i ranger scappano per non essere travolti.

