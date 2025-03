Come si vede l’alternarsi delle stagioni dallo Spazio: il timelapse diffuso durante l’equinozio di primavera

Le immagini

Giovedì 20 marzo, in concomitanza con il primo giorno di primavera, il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha diffuso un filmato che mostra la Terra dallo Spazio al variare delle diverse stagioni, in un arco temporale che va dal 19 marzo 2024 al 20 marzo 2025. La NOAA ha affermato che l’animazione è stata realizzata utilizzando immagini del satellite GOES-16, che rivelano il cambiamento delle stagioni dovuto all’inclinazione di 23,5° della Terra. Ogni immagine è stata scattata alla stessa ora (11:50 UTC) ogni giorno. (Storyful)

