Come si vota alle Elezioni europee 2024: la videoscheda con la guida (e gli errori da evitare)

Video dalla rete

Attenzione prima di tutto agli orari: per le elezioni europee i seggi sono aperti sabato 8 maggio dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Il sistema di voto è semplice, non ci sono alleanze o coalizioni, ciascuna lista corre per sé. La scheda è unica (qui il fac simile), qui troviamo i simboli delle liste in corsa: per votare basta mettere una X su quella prescelta.

È anche possibile esprimere da una a tre preferenze per i candidati al Parlamento europeo, scrivendo accanto al simbolo il cognome, il nome e cognome o un altro identificativo purché sia riportato nella lista. L’elenco dei nomi in corsa, per ciascuna formazione, varia in base alla circoscrizione (qui trovate l’elenco completo per circoscrizione). In ogni caso, è bene tenere a mente che non conta la posizione in lista, che un candidato sia capolista o ultimo: contano le preferenze ricevute.

Attenzione alle regole sulla parità di genere: in caso si esprimano più preferenze, è obbligatorio scegliere candidati di sesso diverso, in caso contrario la seconda e la terza saranno annullate.

Sono 76 i seggi a disposizione per l’Italia e sono assegnati con metodo proporzionale, cioè sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ricevuti. Una formazione deve però ottenere almeno il 4% per entrare al Parlamento europeo.