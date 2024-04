Como, a lezione da Fabregas: il discorso motivazionale ai calciatori

Video dalla rete

È uno spezzone del documentario su Cesc Fabregas, attuale vice allenatore del Como. Durante le riprese lo spagnolo era il tecnico della squadra under 19. La società lombarda ha condiviso un estratto del documentario in cui Fabregas con tutto il suo carisma insegnava ai ragazzi come comportarsi in campo. Dall’alto della sua esperienza internazionale, lo spagnolo è stato un modello da seguire per i giovani del Como.

