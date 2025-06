Con la Mercedes sulla Scalinata di Trinità dei Monti a Roma: il video

Video dalla rete

Ha percorso con l’auto, una Mercedes, la prima rampa della Scalinata di Trinità dei Monti , al centro di Roma. Al volante un anziano di 81 anni che è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza nella piazza. È accaduto nella notte intorno alle 4.30. La macchina ha percorso la storica Scalinata di travertino da piazza Trinità dei Monti verso piazza di Spagna. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso la vettura. L’anziano, illeso, ma in evidente stato confusionale, sarebbe risultato negativo all’etilometro ed è stato denunciato. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti.

