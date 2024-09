Concerto di violino nello spazio con la musica di Star Wars

Video dalla rete

La musica di Star Wars risuona a bordo della navetta Crew Dragon protagonista della missione Polaris Dawn. A suonarla al violino è Sarah Gillis, che ha partecipato alla prima passeggiata spaziale di privati. «Mentre viaggiamo intorno al nostro bellissimo pianeta in questa missione di cinque giorni, vogliamo condividere questo momento speciale», ha detto Gills, violinista di professione, presentando sulla piattaforma X il video nel quale suona il brano intitolato ‘Harmony of Resilience’.In un concerto fra Terra e spazio, alla violinista si sono uniti gli strumenti di orchestre di Stati Uniti, Venezuela, Haiti, Svezia, Uganda e Brasile.«Riunendo talenti di tutto il mondo, questa performance simboleggia l’unità e la speranza, evidenziando la resilienza e il potenziale dei bambini di tutto il mondo», dice Gillis. La canzone è la colonna sonora del film «Star Wars: Il risveglio della Forza», scritta da John Williams.

