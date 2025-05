Conclave, la Cappella Sistina pronta ad accogliere i cardinali elettori: le immagini

L'evento

È tutto è pronto in Vaticano dove lo staff ha ultimato gli ultimi preparativi

(LaPresse) È tutto è pronto in Vaticano dove lo staff ha ultimato gli ultimi preparativi nella Cappella Sistina che accoglierà i cardinali che mercoledì pomeriggio entreranno per eleggere il successore di Papa Francesco. Sotto la volta affrescata da Michelangelo sono disposte le varie postazioni con i nomi dei 133 cardinali che voteranno il nuovo pontefice. Per la sistemazione della Cappella e delle quasi 200 stanze che ospitano i cardinali sono stati impiegati alcuni giorni e oltre 40 maestranze. Sistemata anche la stufa per le fumate e la finestra dalla quale si affaccerà il futuro Papa oltre alla cosiddetta ‘Stanza delle lacrime’, ovvero la sacrestia della Cappella Sistina nella quale indosserà per la prima volta la talare bianca e i paramenti (tipicamente l’abito corale e la stola), con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA