Video dalla rete

Le immagini mostrano il crollo di una parete di roccia in Congo, nella regione di Katanga, facendo emergere grandi quantità di rame. Il video, diffuso su X, mostra in momento in cui una larga porzione di roccia si stacca dalla parete, crollando in acqua: l’onda generata quasi travolge un gruppo di persone radunato lì vicino.

