Coppa Davis, l’ironia di Sinner a bordocampo: «Siamo già qualificati? Allora mangio gratis e me ne vado»

Jannik Sinner è a Bologna per sostenere i compagni di squadra impegnati nelle qualificazioni di Coppa Davis, ma al suo arrivo gli altri tennisti italiani in gara avevano già conquistato l’accesso al turno successivo. Il campione altoatesino ci ha scherzato su a bordocampo, tra le risate dei compagni: «E infatti ho detto ‘mangio gratis e me ne vado!’». Il video, diffuso sui canali social della Federazione italiana di tennis e padel, è diventato virale.

