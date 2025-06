Coppa del Mondo per Club FIFA 2025: arrivano le body cam sugli arbitri – Il calcio come non si è mai visto

Video dalla rete

Per la prima volta nella storia del calcio, gli arbitri scenderanno in campo con telecamere indossabili, offrendo agli spettatori un punto di vista inedito e immersivo dell’azione di gioco.

L’innovazione, annunciata dalla FIFA, prevede che le immagini riprese dalle body cam degli arbitri vengano trasmesse in diretta dall’emittente globale DAZN, regalando agli spettatori televisivi – e anche a quelli presenti sugli spalti, grazie ai maxischermi – una visione ravvicinata e autentica di ciò che accade sul terreno di gioco.

“È un’opportunità per offrire al pubblico qualcosa di completamente nuovo: un’angolazione mai vista prima,” ha dichiarato Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitri FIFA. “Ma c’è anche un valore formativo: queste immagini aiuteranno a migliorare il lavoro degli arbitri, offrendo uno strumento prezioso per l’analisi e il coaching”.

Per anticipare l’esperienza, la FIFA ha già diffuso un video tratto dalla recente Coppa Intercontinentale FIFA, in cui la body cam di un arbitro mostra in soggettiva un gol spettacolare durante la sfida tra Botafogo e Pachuca. Le immagini ricordano lo stile tipico dei video sportivi che spopolano sui social, girati con action cam dagli atleti stessi.