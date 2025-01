Coppia gay picchiata a Roma nella notte di Capodanno: «Aggrediti sotto casa, per noi è una cosa scioccante. Ma l’amore deve essere libero di esprimersi»

Video dalla rete

«Stavamo solo mano nella mano». Stefano e Matteo, i due ragazzi gay aggrediti a Roma la notte di Capodanno, sono ancora turbati per le violenze subite. «Un incubo, non crediamo che sia successo a noi, nel nostro quartiere, vicino a casa nostra. Per noi è ancora una cosa scioccante, traumatica», dice Stefano. In piazza Malatesta, luogo dove è avvenuta l’aggressione, c’è stato un presidio di solidarietà, molto partecipato. «Una cosa meravigliosa – continua Matteo – non pensavamo di arrivare a questo punto».

