Corea del Nord, turista filma di nascosto la serata in birreria: ci sono prezzi folli

La Corea del Nord è uno dei Paesi più impenetrabili al mondo ai turisti, ma da qualche tempo ha allargato le sue maglie. Pochi, selezionati turisti possono accedere, ma devono seguire itinerari prestabiliti ed essere seguiti ovunque da guide locali. Di recente un turista spagnolo noto su TikTok con il nickname @caminante.rojo ha visitato la capitale Pyongyang ed è riuscito a filmarne di nascosto alcuni scorci. Nel video si vedono spazi ampi e grattacieli moderni, in tutto e per tutto simili a quelli di una moderna capitale. La parte più interessante del video però è quella ripresa all’interno di una birreria: ciò che più sorprende è il prezzo di alcune birre di importazione, addirittura 79 dollari USA (circa 72 euro) per una birra bionda belga.