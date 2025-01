Corea del Sud: 176 persone salvate da un aereo in fiamme, tre feriti

Video dalla rete

Secondo i media, 176 persone sono state tratte in salvo da un aereo in fiamme appena atterrato all’aeroporto di Busan, in Corea del Sud. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferisce che l’aereo gestito dalla compagnia Air Busan, un Airbus A321, si stava preparando al decollo per un volo diretto a Hong Kong quando è scoppiato l’incendio.

L’incendio è scoppiato intorno alle 22.30 ora locale: 169 passeggeri e sette membri dell’equipaggio sono stati evacuati tramite scivoli di emergenza. Tre persone sono rimaste ferite.

Nel rapporto non sono stati forniti ulteriori dettagli, tra cui la possibile causa dell’incendio.

Secondo il portale online Aerotelegraph, l’incendio è scoppiato all’interno o nella parte posteriore dell’aereo.