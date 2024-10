Cosa è successo in Juventus-Cagliari: il doppio rigore, gli errori, l’espulsione di Conceicao

Video dalla rete

(LaPresse) Mezzo passo falso della Juve all’Allianz Stadium con il Cagliari, con la squadra di Thiago Motta che si fa raggiungere sull’1-1 su rigore all’85’. I bianconeri passano in vantaggio al 15′, su penalty, per un fallo di mano in area di Luperto, trasformato da Vlahovic. Ma nella ripresa è proprio il serbo a sbagliare clamorosamente il raddoppio da pochi passi e nel finale è una leggerezza di Douglas Luiz in area su Piccoli a causare un fallo da rigore per i rossoblù, concesso dopo la consultazione con il Var. Marin dal dischetto sigla il pari per i sardi. In recupero Conceicao cerca un altro rigore ma rimedia il doppio giallo per simulazione e viene espulso. Poco dopo la Juve rischia addirittura la sconfitta ma è il palo a salvarla su una conclusione di Obert.

