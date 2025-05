«Cosa ne pensa del termine “Taco”?», la domanda della reporter che stizzisce Trump: «Non ripeterlo mai più»

Video dalla rete

Il termine è l'acronimo di "Trump Always Chickens Out” cioè "Trump si tira sempre indietro per la paura"

Una reporter ha chiesto a Trump cosa ne pensa del termine “TACO/Trump Always Chickens Out” (Trump si tira sempre indietro per la paura), recentemente coniato da un opinionista del Financial Times, Robert Armstrong, e che sta diventando popolare tra gli analisti di Wall Street per descrivere l’andamento dei mercati – che crollano dopo le sue minacce di dazi per risalire quando desiste e dà più tempo per negoziare. Al presidente americano la domanda non è piaciuta affatto, l’ha definita una delle domande più sgradevoli che si possano immaginare.

