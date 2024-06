Cosa può insegnare il più infelice alla più felice

Video dalla rete

I grandi del mondo si sono incontrati per i lavori del G7 a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. La «padrona di casa» Giorgia Meloni ha accolto il premier inglese Rishi Sunak che sta incontrando molte difficoltà in patria e sembra destinato a essere rimandato a casa alle prossime elezioni, tra 20 giorni. Lei, invece, è uscita vincente dalle Europee, ma comunque potrebbe accogliere tre insegnamenti dalla storia di Sunak: non scherzare con la storia (vedi alla voce Brexit), circondarsi di persone sensate (vedi alla voce Boris Johnson) e non sottovalutare gli avversari (perché, prima o poi, arrivano).

