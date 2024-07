Cosa significa il gesto dei lupi fatto da Demiral in campo a Euro 2024 – La videoscheda

Video dalla rete

Segna la doppietta che consente alla Turchia di battere 2-1 l’Austria e volare ai quarti di finale degli Europei, ma Merih Demiral finisce per far discutere per un altro motivo. Il difensore della squadra saudita dell’Al-Ahli, con un passato in Italia tra Juventus e Atalanta, ha esultato a braccia levate, l’indice e il mignolo alzati al celo, le altre tre dita unite in avanti: il simbolo dei Lupi Grigi, il movimento estremista nazionalista turco di stampo xenofobo, militarista e parafascista. Di questo gruppo faceva parte Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II. Il gesto non è passato inosservato. La Uefa ha infatti deciso di aprire una inchiesta.

