Video dalla rete

Cosa succede se fumi una sigaretta elettronica nel metrò di New York? Questo video lo spiega bene. Infatti è vietato fumare anche la sigaretta elettronica nei pressi delle fermate della metropolitana e nelle stazioni. Per questo motivo, due poliziotti della Nypd hanno avvicinato la ragazza che fumava alla fermata di Brooklyn. Ma poi la situazione è degenerata rapidamente perché la ragazza ha negato di avere con sè i documenti richiesti e si è esibita in un violentissimo capriccio, come se fosse una bambina piccola. Come molti dei giornali newyorkesi hanno notato, poi, la giovane portava una borsa del valore di almeno 2.000 dollari con sè. I poliziotti, a questo punto, hanno deciso di arrestarla e di metterle le manette.

