Cosenza, giornalista buttato a terra e ammanettato dalla polizia

Video dalla rete

Il giornalista Gabriele Carchidi, direttore del blog «Iacchité», è stato immobilizzato, buttato a terra e ammanettato da alcuni poliziotti a Cosenza. Il giornalista ha anche pubblicato un video, diventato subito virale.Carchidi afferma di essersi rifiutati di esibire i documenti in un controllo di polizia mentre si trovava a piedi nel quartiere San Vito della città. «Non ho inteso esibire i documenti ai poliziotti perché, quando mi hanno fermato, non stavo facendo nulla che potesse ingenerare sospetti. Stavo facendo semplicemente jogging e stavo raggiungendo il vicino camposcuola del Coni» ha spiegato sui social il giornalista. ​La questura, da parte sua, ha diffuso un comunicato stampa in cui parla di «necessità di utilizzare le standardizzate procedure di contenimento” poiché si “era opposto ad un controllo».​La vicenda è destinata ad avere un seguito in Parlamento. «Alleanza Verdi e Sinistra», secondo quanto ha detto il capogruppo al Senato, Peppe De Cristofaro, presenterà un’interrogazione al ministro dell’Interno.

