«Così è morto Maradona», il pm mostra in aula la foto del Pibe de Oro con il ventre gonfio

In un clima di tensione e profonda commozione, ha preso il via a Buenos Aires il processo per la morte di Diego Armando Maradona che vede sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio l’intero staff medico che aveva in cura la salute dell’astro argentino. L’arrivo degli accusati al tribunale di San Isidro é stato accolto dalla folla radunatasi spontaneamente di fronte all’aula al grido di «assassini, assassini». Nella sua aringa introduttiva, il Pm Patricio Ferrari mostrato un’immagine del giorno della morte del Pibe de Oro, il 25 novembre 2020. Si vede Maradona sdraiato a letto con la pancia gonfia: «È così che è morto» ha affermato. Secondo il pm, Maradona non era «in pieno uso delle sue facoltà mentali» e non poteva decidere della sua salute.Maradona è morto all’età di 60 anni per una crisi cardio-respiratoria sopravvenuta nella residenza a Tigre dove era convalescente dopo un intervento neurochirurgico per un ematoma alla testa. Tra gli otto imputati per omicidio semplice con dolo eventuale figurano il medico curante (neurochirurgo), Leopolodo Luque, un medico clinico, la psichiatra Cosachov, uno psicanalista, una coordinatrice medica, un caposala e due infermieri.

