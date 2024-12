Così è nato Topolino: la storia di Walt Disney

Video dalla rete

«Disney – 100 anni di magia» è la docu-serie in sei episodi in esclusiva su HISTORY Channel dal 3 dicembre ogni martedì alle 21.50 che, ripercorrendo la storia del famoso marchio dalla fine degli anni ‘20 ad oggi, spiega come sia diventato un fenomeno culturale mondiale.Il primo episodio della serie svela come sia nato Topolino. Negli anni ‘20 il cinema era il posto più in voga e più del 70% della popolazione americana – 90 milioni di persone – andava al cinema almeno una volta a settimana, anche nelle cittadine più piccole: il programma prevedeva il film principale, il film di serie B, un cinegiornale e un cartone animato. I cartoni animati erano muti e duravano in media dai sei agli otto minuti. Walt Disney capisce per primo che il pubblico americano era pronto per un personaggio animato con cui identificarsi e – insieme all’animatore Ub Iwerks – crea Mickey Mouse, un topo che disegnano usando tre monete di dimensioni diverse, due cerchi per le orecchie e una per la testa. Realizza il primo cortometraggio animato con suono sincronizzato, Steamboat Willie, che debutta il 18 novembre 1928 con due settimane di programmazione al Colony Theater di New York. È un successo.

